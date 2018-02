CHU Nord et Sud : La CFTC Santé dépose un préavis de grève illimitée

Le syndicat départemental CFTC Santé a déposé un préavis de grève illimitée à compter du 7 février 2018. L’action concernera les agents non médicaux de la fonction publique hospitalière sur les sites du CHU Nord et Sud.



Le syndicat revendique la non-suppression de postes, la non-supression des acquis sociaux et la non-fermeture des lits. Il demande également qu’un véritable dialogue sur le projet social et une réelle politique de gestion des AT/MP soient mis en place.