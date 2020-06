Communiqué CHU : Les visites reprennent, mais avec des règles strictes

Dans le contexte national de déconfinement, et pour répondre aux attentes des patients et de leur entourage, le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion organise la reprise progressive des visites dans ses différents services. Celles-ci s’accompagnent de règles strictes qui pourront être revues en fonction des recommandations nationales et /ou régionales. Le communiqué : Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 17:33 | Lu 98 fois

Organisation de la reprise des visites aux patients :



Ces mesures s’appliquent depuis le 8 juin 2020 dans tous les services du CHU de La Réunion, à l’exception des services cités plus bas, et selon les principes suivants :

- Une visite par jour, limitée à deux personnes et d’une durée de deux heures maximum

- Un questionnaire de santé devra être complété à l’entrée dans les services

- Les mesures barrières doivent être respectées :

• Port d’un masque à l’arrivée, si la personne n’en dispose pas, un masque me sera fourni

• Hygiène des mains : systématiquement à l’entrée dans le service, ainsi qu’à la sortie

• Les contacts physiques doivent être limités avec le patient

• Une distance physique d’au moins 1 mètre doit être respectée



A noter que les associations intervenant régulièrement au CHU peuvent également reprendre leurs activités dans les services dans le cadre d’un protocole bien défini, elles peuvent se rapprocher de leurs contacts habituels pour organiser leur reprise d’activités.



Les visites sont interdites dans les cas suivants :

- Devant tout symptôme de fièvre, de toux et de maux de gorge, de gêne respiratoire, de maux de tête, d’une fatigue, de perte d’odorat et de goût,...

- Si le visiteur est actuellement en quatorzaine ou a été en contact avec une personne en quatorzaine



Visites services COVID :

Les visites sont interdites en unité COVID +

Cas particulier des visites dans les services de gériatrie :

- Pas de visites libres et spontanées des familles

- les visites seront validées par le médecin responsable du patient à son entrée et selon l’évolution de son état de santé

- 1 visiteur pour une durée de 1 heure par jour idéalement sur créneau horaire défini,

- Les conditions de visites peuvent être élargies pour les patients en fin de vie et indication médicale spécifique

- Les mesures barrières doivent être scrupuleusement respectées



Visites en EHPAD / USLD : Les visiteurs sont invités à se rapprocher des équipes des EHPAD /USLD du CHU, un protocole spécifique pour les visites est mis en place afin de protéger les personnes âgées et les résidents.



Ces règles visent à assurer la sécurité des soins et à protéger vos proches hospitalisés. Nous comptons sur l’engagement de tous pour les respecter au mieux.