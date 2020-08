A la Une .. CHU : Les visites limitées à compter de ce mardi

A compter de ce mardi, les visites sont limitées à une heure par jour et par personne par patient. De nouvelles modalités dictées par le CHU de La Réunion en raison de la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 dans l’île. Le communiqué de la direction: Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 14:29 | Lu 270 fois

Compte tenu de l’évolution de la COVID-19 à La Réunion, le CHU de La Réunion met en place de nouvelles modalités de visites des familles et des associations.



Elles sont ainsi limitées à 1 heure par jour et une seule personne par patient, en maintenant l’absence de contacts physiques avec le patient et le respect strict des gestes barrières. Pour rappel, le port du masque en continu est obligatoire dès l’entrée dans notre établissement.



Par ailleurs, dans un souci de protection des personnes âgées fragiles ou présentant un risque accru, ces règles sont susceptibles d’être aménagées et feront l’objet d’une communication régulière.



Pour rappel, les visites sont strictement interdites aux personnes rentrant de voyage ou cas contact.



Ces mesures s’appliquent à compter du 25 août 2020, dans tous les services du CHU.

Le CHU compte sur la responsabilité de chacun pour se protéger, protéger ses proches hospitalisés, ainsi que les personnels hospitaliers.



Le CHU de La Réunion vous rappelle le numéro vert mis à disposition 24h/24 qui est le 0800 130 000 (appel gratuit).



L’appel au SAMU au 15 doit se faire uniquement pour les situations d’urgences médicales avec symptômes.





