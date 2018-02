A la Une ... CHU: La CFDT Santé-Sociaux suspend la grève Si la CFTC maintient son débrayage prévu demain aux Urgences du CHU Sud à 9h, la CFDT indique quant elle suspendre son mouvement de grève, après six jours de mobilisation, satisfaite d'avoir obtenu l’examen du volet social dans le plan de retour à l'équilibre.



"La CFDT a obtenu un nouvel examen par le Comité technique d'établissement du Copermo, au regard de la règlementation, après un vote unanime défavorable des représentants de personnels. Ce sera fait le 14 février 2018 avec à l’ordre du jour le suivi social qui manquait à ce dossier", indique le syndicat.



Voici le communiqué de la CFDT Santé-Sociaux :



La CFDT obtient l’examen du volet social dans le plan de retour à l’équilibre.



D’ores et déjà, la CFDT obtient que dans ce volet social figurent des avancées significatives concernant l’ouverture d’un plan de titularisation pour les personnels contractuels, les personnels exposés par le Plan de Retour à l’Equilibre, et un volet social dans le cadre du PRE.



Après 6 jours de grève et 3 heures de négociations à la Direction Générale le mercredi 24 janvier 2018 -9h-, le Directeur Général signe un relevé de conclusions qui comporte notamment les engagements suivants :



-Pour les contractuels : au regard du taux de contractuels supérieur à la moyenne nationale, un dispositif de suivi des contractuel sera soumis aux syndicats tous les ans.



Par un effet mathématique, un minimum de 150 titularisations est demandé par la CFDT qui rappelle que le CHU comporte 1200 contractuels, ce sujet sera porté au débat dès le prochain CTE.



-pour l’accompagnement financier des départs volontaires à la retraite : la Direction appuie la demande après l’accord verbal obtenu par la DG de l’ARSOI, en application des textes relatifs aux restructurations hospitalières.



-Sur l’impact du PRE sur le personnel :



- la Direction communiquera dès le mois de février les chiffres sur le rappel des personnels sur leur repos règlementaires, service par service, pole par pole, afin d’anticiper les situations de pressions et de burn-out



Le sujet de discriminations potentielles sera examiné, notamment le cas des femmes lors des entretiens d’embauche, sur leurs potentielles maternités.



Pour Cilaos : prévu pour juillet 2019, l’évolution de Cilaos sera suivie dès juillet 2018 par un comité spécifique et la situation des agents sera examinée au cas par cas.



L’examen mensuel du dossier PRE par les syndicats permettra aussi de suivre la situation des agents de Cilaos.



Enfin, la CFDT a obtenu un nouvel examen par le CTE du Copermo , au regard de la règlementation après un vote unanime défavorable des représentants de personnels, ce sera fait le 14 février 2018 avec à l’ordre du jour le suivi social qui manquait à ce dossier.



Ce dossier comporte déjà les avancées obtenues par la CFDT SANTE.



Pour toutes ces raisons, la CFDT suspend sa grève et remercie l’ensemble des hospitaliers et la population pour leur soutien. N.P Lu 258 fois





