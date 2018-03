Santé CHU/GHER/COGOHR: La franc-maçonnerie fait le ménage dans ses rangs

Le 18 avril 2013, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre condamnait des anciens dirigeants du Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Réunion, plus connu sous ses initiales COGOHR.



Arsène Nerbard, ex-président, avait été condamné à six mois de prison avec sursis et à 20.000 euros d'amende tout comme son ex-directeur Christian Pressouyre.



L'enquête avait tracé l'existence d'une caisse noire sur laquelle transitait les avoirs des billets d'avion achetés par le personnel hospitalier membre du comité d'entreprise et utilisés à des fins personnelles.



Le 20 mars 2014, la cour d'appel confirmait la décision de première instance dans les mêmes termes. Mais en coulisses, un autre jugement allait offrir à cette affaire un tournant particulier, voire l'élargir à d'autres cadres du monde hospitalier de La Réunion. Nous sommes en mesure de vous le révéler.



Le 29 juillet 2013, soit trois mois après la sentence du tribunal de 1er degré, le Grand Orient de France est saisi de cette affaire qui implique l'un des leur, Arsène Nerbard.



Une délégation de francs-maçons "non insulaires" est appelée à la rescousse des frères réunionnais pour une "inspection" de la loge DJED Orient de La Possession.



Jusque-là rien d'étonnant. Problème, le dépôt de plainte d'un membre de cette loge contre d'autres propres frères de la même loge porte sur un contingent de cadres supérieurs du Groupe Hospitalier Est et d'un cadre supérieur d'une mairie de l'Est de La Réunion.

Le jury fraternel, après "échanges et réflexion", en vient au constat que cette loge ne fait pas honneur aux "valeurs du GODF" en présentant de "graves dysfonctionnements". Plus énigmatique encore, cette loge "paraît être un instrument au service d'intérêts profanes et professionnels notamment en organisant un recrutement restrictif et orienté de tendance mafieuse dont le principal bénéficiaire a été condamné par la justice profane", précise le jugement maçonnique.



Quelle incidence sur la gestion de l'hôpital public ?



Nous avons eu au téléphone le président de ce jury maçonnique qui se trouve être maire adjoint à l'urbanisme d'une petite commune située dans la métropole de Lyon en région Rhône-Alpes. Ce dernier assure qu'il ne s'agit pas de lui. Aucun homonyme n'apparaît pourtant dans la France entière avec ce nom rare associé à ce prénom.



Quant au directeur du CHU Réunion, qui se trouve être également directeur du GHER depuis le début d'année 2014, il ne souhaite "faire aucun commentaire sur ce sujet".



Arsène Nerbard, déjà condamné, occupait la fonction de directeur général du GHER. Il a rejoint la direction commune du CHU-GHER dans le même timing.



Deux autres franc-maçons clairement identifiés dans ce jugement opèrent à des postes de responsabilité au sein du GHER. L'un d'entre eux a aussi bénéficié du transfuge vers le CHU et sa direction commune courant 2014. Mentionné dans ce jugement, Edem Anthony, chargé de recrutement au Groupe Hospitalier Est Réunion, a accepté de livrer les derniers développements à sa connaissance. "Celui qui a lancé cette plainte a été débouté mais il avait devancé cette décision en stoppant sa plainte", selon Edem Anthony. "Je suis tranquille avec cette histoire là", plaide-t-il.



Un autre, impliqué au conseil de surveillance du CHU et au sein du COGOHR, possède aussi la casquette de responsable syndical santé d'une organisation de la place. Enfin, un dernier personnage occupe la fonction de directeur du service urbanisme d'une mairie de l'Est.



Cette copie de jugement maçonnique a "fuité" pour on ne sait quel intérêt, alors que la franc-maçonnerie cultive sa très grande discrétion.



Ce document circule dans les couloirs du monde hospitalier de La Réunion depuis la fin d'année 2014. Au point qu'un syndicat s'en est emparé pour solliciter à son tour le directeur du CHU Réunion David Gruson. Dans son courrier adressé le 2 décembre dernier, le responsable syndical de la CFDT Santé porte ses interrogations jusqu'au procureur de la République. "Quel est le niveau d'influence de ces dérives dans le monde hospitalier ?", signale Expédit Lock-Fat qui n'a eu aucun retour à ce courrier.



Pour rappel, son syndicat avait été à l'origine de la plainte sur les agissements du COGOHR dans les années 2000 avec, en prime, des intimidations de la part de l'un des francs-maçons cité dans ce jugement et explicitement tracé dans le jugement d'appel du 20 mars 2014.





