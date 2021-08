Communiqué CGTR éducation : Oui à une vaccination anti covid de masse

"​Tout doit être fait pour protéger la santé des personnels et des élèves !!! L'enjeu de la vaccination, sur notre territoire est essentiel tant nous sommes gravement menacés par le variant delta et sa capacité à se propager rapidement ainsi que sa létalité", indique la CGTR à travers le communiqué suivant :

"Nos capacités hospitalières sont au bord de la saturation et il est incontestable que les politiques successives de réduction des moyens au niveau des hôpitaux et de la santé, de suppression de lits ont favorisé la situation critique que nous connaissons aujourd’hui.

La CGTR EDUC ‘ACTION considère que la mise en œuvre d’une campagne de vaccination dans les établissements scolaires va dans le bon sens.



Les points de vaccination doivent être démultipliés et les conditions de travail des personnels médicaux de l’Éducation nationale se doivent néanmoins d’être préservés et améliorés Il faut aller au delà des effets d’annonce et donner aux établissements les moyens nécessaires (moyens humains, budgets et dotations) afin que soit mis en œuvre concrètement et rapidement une véritable campagne de vaccination sur site.



L’heure est à l’urgence !!!!



La CGTR EDUC ‘ACTION regrette que le gouvernement par ses multiples volte-face et messages contradictoires et confus (sur les masques et tests notamment) ait nourri de fait les thèses complotistes et régressives qui freinent la vaccination nécessaire.

La CGTR EDUC’ACTION, parce qu’elle considère que tout doit être fait pour protéger la santé des personnels et des élèves se prononce pour une vaccination de masse et est favorable à la mise en œuvre de tous les outils anti covid : Oui, tout doit être fait pour protéger la santé de tous !!!



Demain viendra le temps des responsabilités et le gouvernement devra rendre des comptes sur ses errements et sa politique d’affaiblissement des services publics qui n’ont pas facilité et ne facilite pas l’adhésion des personnels au processus vaccinal."