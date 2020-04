Communiqué CGTR éduc'action: "Pas de protections , pas de rentrée !" Suite à une réunion en visioconférence entre le rectorat et les organisations syndicales de l'éducation nationale, la CGTR éduc'action demande à ce que "la réouverture des crèches, des écoles et des établissements soit reportée au moment où le consensus scientifique et la généralisation des mesures de protection et de test le permettront". Voici le communiqué :

Lors de la visioconférence Rectorat / organisation syndicale de ce vendredi 24 avril 2020 , l'autorité académique a précisé qu'il y aura tout d'abord , une pré-rentrée pour personnels des équipes éducatives les 14 et 15 mai, pour faire le point et préparer le retour des élèves, qui eux reprendront progressivement à compter du lundi 18 mai



Le rectorat , qui dans un temps pas si lointain avait menacé les parents d'élèves qui refuseraient d'envoyer leurs enfants à l'École sous prétexte d'obligations scolaires va aujourd’hui jusqu'a menacer les personnels qui pourraient légitimement faire valoir leur droit de retrait si la sécurité sanitaire n'est pas au rendez vous



Et pour cause , à part émettre des pressions et menaces contre la communauté éducative , à ce jour , l’autorité académique est incapable de nous apporter des réponses concernant la mise en oeuvre des protections nécessaires( masques, test , produits ...) et pas davantage concernant la problématique des transports et restaurations scolaires



D'ailleurs , qui peut croire que les mesures efficaces, préconisées par l'Inserm ou l'académie de médecine, pour prévenir une seconde vague - tests généralisés, masques, gels hydro-alcooliques, maintien de la distanciation sociale, etc. - pourront être mises en œuvre avec des enfants et des adolescents, dans des écoles et des établissements qui manquent de sanitaires dignes de ce nom et de médecine du travail et scolaire ?



Cette rentrée inquiète non seulement les parents d'élèves (plus des 2/3 des parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école selon un récent sondage) mais également les personnels des établissements d'enseignement et les enseignants eux-mêmes.



Le simple bon sens les amène à faire le constat que même avec la meilleure volonté de tous les acteurs, le respect des gestes barrières, la mise à disposition de protections individuelles, la distribution et la bonne utilisation de savon, la mise à disposition de moyens de transport sécurisés entre le domicile et l'établissement ... sont concrètement impossibles !!





Pour la Cgtr éduc 'action , c'est clair !

À l'école comme ailleurs, pas de protection, pas de travail !



La CGTR Educ'action demande que la réouverture des crèches, des écoles et des établissements soit reportée au moment où le consensus scientifique et la généralisation des mesures de protection et de test le permettront.

