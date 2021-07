Communiqué CGTR Santé : Les héros d'hier pointés du doigt aujourd'hui

La CGTR Santé reproche au ministre des Solidarités et de la Santé un discours culpabilisateur envers les personnels de santé qui refuseraient de se faire vacciner contre la Covid. L'occasion de réclamer des moyens pour faire face à la pandémie. Le communiqué du syndicat : Par N.P - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 07:39

Après la destruction de 100 000 lits d’hospitalisation osée par les gouvernements successifs

mettant à terre le système de santé, la pandémie a démontré toutes les failles de toutes les

lois d’austérité, que la CGTR dénonce depuis des années. Une fois de plus, le système de

santé a fait face grâce à l’engagement et au professionnalisme des personnels surmobilisés, souvent au dépend de leur santé, de leur vie personnelle et pour certain.e.s au

détriment de leur vie.



Coup de grâce, le ministre des Solidarités et de la Santé se lance dans un discours

culpabilisateur envers les personnels de santé qui refuseraient de se faire vacciner contre

la COVID-19. Ceux-là même qui nous ont envoyé « à la guerre» (allocution du président de

la République du 16 mars 2020) équipés de sacs-poubelles en guise de surblouse, sans

masque, sans matériel de protection, en travaillant avec une désorganisation des plannings

et des affectations subies, veulent aujourd’hui nous faire passer pour des irresponsables.



C’EST INACCEPTABLE ! INSUPPORTABLE !



Pendant presque un an, le gouvernement et les Directions imposaient au personnel positif asymptomatique de rester à leur poste de travail. Ils étaient “irremplaçables !” Chez les soignants, les cas contact à risque vont travailler ! Là, ils ne sont pas contaminants ! La solution serait-elle de renforcer les gestes barrières ? À ce jour, le ministère n’a pu expliquer ce que sont des gestes barrières renforcés. Les études scientifiques ne démontrent pas que la vaccination limite la contamination, elle protège des formes graves. Seuls les gestes barrières sont protecteurs. Les personnels sont les premiers à connaître les enjeux et effets de la vaccination.



NOUS NE SOMMES PAS DES HÉROS !



La vaccination contre le COVID 19 doit rester un acte volontaire pour les personnels de santé, comme pour le reste de la population. Le gouvernement, au lieu de nous culpabiliser pour cacher ses incompétences, ferait mieux de répondre à nos revendications. Aucune pression ne doit être faite sur les personnels concernant la vaccination. Par contre, tous les personnels doivent avoir accès au dépistage, à la vaccination ainsi qu’à tous les moyens de protection (masques, blouses, gants, surblouse, et surtout personnel en nombre...).



POUR BIEN TRAVAILLER ET FAIRE FACE À LA PANDÉMIE, NOUS EXIGEONS :

❖ Des embauches statutaires et qualifiées en masse

❖ Des ouvertures de lits partout sur le territoire,

❖ Une véritable attractivité de la Santé qui passe par une augmentation significative des salaires,

❖ un management bienveillant,

❖ une reconnaissance de maladie professionnelle du SARS-CoV-2 pour tous,

❖ une reconnaissance en maladie professionnelle pour les conséquences des effets secondaires du vaccin,

❖ la reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome d’état post traumatique,

❖ l’abrogation du jour de carence.