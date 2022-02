Communiqué CGTR : "Pour la paix en Ukraine"

"Les armes doivent se taire immédiatement et laisser la place à une solution diplomatique plaçant au cœur l'aspiration des populations à vivre libres et en paix", exprime la CGTR au sujet de la guerre en Ukraine. Par N.P - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 10:35

Le président Vladimir Poutine a pris une lourde responsabilité d'ordonner le bombardement de dizaines de sites militaires à travers toute l'Ukraine et de franchir la frontière en plusieurs points du territoire ukrainien.



Ces bombardements supposément ciblés ont déjà touché des quartiers d'habitation et ont causé des pertes civiles. La vie de millions d'Ukrainiens est bouleversée.



Cette décision peut provoquer un embrasement dramatique de la région et conduit déjà les 2 z populations civiles de plusieurs grandes villes, en particulier de Kiev, à fuir vers l'ouest, abandonnant en catastrophe leurs logements.



La CGTR alerte sur les risques de généralisation du conflit et appelle l'ensemble des dirigeants des parties concernées à ne jouer en aucun cas la carte de l'escalade.



Les armes doivent se taire immédiatement et laisser la place à une solution diplomatique plaçant au cœur l'aspiration des populations à vivre libres et en paix !



Le communiqué :



La CGTR condamne, comme elle l'a toujours fait, les menées impérialistes des grandes puissances, l'irresponsabilité des dirigeants qui font le choix des armes plutôt que du dialogue, les cadres d'alliance militaire dont l'OTAN qui représentent une menace permanente pour la CD paix.



A l'instar de nombreuses voix en France et dans le monde, la CGTR exhorte tous les responsables politiques à arrêter de suivre la logique militaire et à faire prévaloir l'aspiration des peuples à la paix.



Face à une guerre qui une fois encore se traduira par des morts, des destructions et des reculs sociaux, la CGTR est aux côtes des travailleuses et travailleurs d'Ukraine, de leurs organisations syndicales. Elle est aussi aux côtés des travailleuses et travailleurs, des organisations syndicales, des pays qui seront rapidement impactés par cette guerre, notamment ceux de Russie et des pays limitrophes de l'Ukraine.







Publicité Publicité