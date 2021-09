A la Une . CGTR : "Le président et le directeur de La Créole se sont retenus eux-mêmes de leur plein gré"

Ce mardi, le conseil municipal de Saint-Paul "condamnait fermement les comportements des grévistes ayant conduit à retenir contre leur gré le président de la Créole et le directeur par intérim". Ce mercredi, la CGTR dément les faits. "C’est à l’arrivée d'une trentaine de gendarmes et du GIGN qu'ils sont sortis d'eux-mêmes des locaux, faisant passer les salariés grévistes pacifistes pour des criminels", exprime le syndicat. Par N.P - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 12:51

Le communiqué du syndicat :



Le lundi 6 septembre au soir, un accord global a été trouvé notamment avec le maintien de salaire pour les jours de grève. La direction devait rédiger le lendemain un protocole de sortie de grève pour signatures en prenant en compte l’ensemble des revendications ci-après :



-Maintien des paiements de l’astreinte

-Maintien des 36 jours de congés ouvrés ACQUIS PAR CERTAINS SALARIES DEPUIS 1990 et applicable a l’ensemble du personnel de La Créole

-Maintien de la prime de l’intéressement en l’état



Le protocole ainsi rédigé et transmis par la direction ne mentionne ni les jours de congés ni le maintien de salaires pour les jours de grève. Dans ses contre-propositions, la délégation syndicale a pour sa part parfaitement respecté les échanges entre les deux parties, rétablissant les jours de congés et jours de grève.



Apres une semaine d'échanges, passant même par une médiation de l'inspection du travail qui n'a pas abouti, hier 14 septembre vers 16h, une nouvelle réunion a eu lieu avec la délégation syndicale. La direction campe sur sa position et a proposé la retenue de 5 jours de salaires alors qu’elle s’était engagée au maintien de salaire.



La délégation syndicale responsable avait une proposition de retrait sur les jours de congés que le président du conseil d’administration M. S. GUYON a rejetée. Il a mis un terme aux négociations, le délégué syndical lui a proposé de venir parler avec les salariés, ce dernier a répondu je cite : "je ne parle pas aux salariés", d’où le courroux de l'ensemble des agents qui s’étaient rassemblés aux abords des locaux.



A aucun moment les salariés n’ont



Le Président du CA et le Directeur par intérim se sont retenus eux-mêmes de leur plein gré. Ce matin le directeur par intérim a regagné ses bureaux sans escorte, nous sommes toujours dans l’attente d’une sortie de grève. La délégation syndicale a par ailleurs transmis au Directeur par intérim une proposition de sortie de crise.



Pour la Délégation Syndicale CGTR EAUX

Le Délégué Syndical

Le lundi 6 septembre au soir, un accord global a été trouvé notamment avec le maintien de salaire pour les jours de grève. La direction devait rédiger le lendemain un protocole de sortie de grève pour signatures en prenant en compte l’ensemble des revendications ci-après :-Maintien des paiements de l’astreinte-Maintien des 36 jours de congés ouvrés ACQUIS PAR CERTAINS SALARIES DEPUIS 1990 et applicable a l’ensemble du personnel de La Créole-Maintien de la prime de l’intéressement en l’étatLe protocole ainsi rédigé et transmis par la direction ne mentionne ni les jours de congés ni le maintien de salaires pour les jours de grève. Dans ses contre-propositions, la délégation syndicale a pour sa part parfaitement respecté les échanges entre les deux parties, rétablissant les jours de congés et jours de grève.Apres une semaine d'échanges, passant même par une médiation de l'inspection du travail qui n'a pas abouti, hier 14 septembre vers 16h, une nouvelle réunion a eu lieu avec la délégation syndicale. La direction campe sur sa position et a proposé la retenue de 5 jours de salaires alors qu’elle s’était engagée au maintien de salaire.La délégation syndicale responsable avait une proposition de retrait sur les jours de congés que le président du conseil d’administration M. S. GUYON a rejetée. Il a mis un terme aux négociations, le délégué syndical lui a proposé de venir parler avec les salariés, ce dernier a répondu je cite : "je ne parle pas aux salariés", d’où le courroux de l'ensemble des agents qui s’étaient rassemblés aux abords des locaux.A aucun moment les salariés n’ont retenu le Président du CA et le Directeur par intérim qui se sont enfermés à clef à l’intérieur des locaux. C’est à l’arrivée d'une trentaine de gendarmes de la Bac et du GIGN qu'ils sont sortis d'eux-mêmes des locaux, faisant passer les salariés grévistes pacifistes pour des criminels.Le Président du CA et le Directeur par intérim se sont retenus eux-mêmes de leur plein gré. Ce matin le directeur par intérim a regagné ses bureaux sans escorte, nous sommes toujours dans l’attente d’une sortie de grève. La délégation syndicale a par ailleurs transmis au Directeur par intérim une proposition de sortie de crise.Pour la Délégation Syndicale CGTR EAUXLe Délégué Syndical





Publicité Publicité