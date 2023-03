Communiqué CGTR - Finances publiques : Réforme des retraites, c'est toujours non

Plus que jamais unie et déterminée l’intersyndicale DGFiP Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques F.O.-DGFiP et l’alliance CFDT/CFTC appelle l’ensemble des personnels à amplifier les mobilisations pour que cette réforme des retraites soit retirée.

Au mépris de la rue, le Gouvernement a ajouté le déni démocratique avec l’utilisation dévoyée du 49.3 après avoir corseté les débats en usant de tous les artifices.



Alors que cette réforme recule l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et accélère le passage à 43 annuités pour bénéficier d’une retraite à taux plein, son impopularité augmente et la mobilisation s’amplifie partout sur le territoire depuis le 16 mars au soir.

Les personnels de la DGFiP quel que soit leur grade ou leur statut seront pleinement touchés par cette réforme injuste, néfaste et brutale.



Contrer les projets du Gouvernement et obtenir le retrait de cette réforme est possible, elle nécessite l’implication de chacun et chacune à participer à toutes les modalités d’action et de faire à la DGFiP comme dans l’ensemble des secteurs professionnels de ce jeudi 23 mars un jeudi noir.



DÈS AUJOURD’HUI



- Rejoignons les cortèges des opposants à cette reforme ;

- Participons aux assemblées générales sur nos lieux de travail pour débattre des modalités d’actions ;

- Soyons toutes et tous en grève ce 23 mars 2023.



Gagner est possible, ensemble exigeons le retrait de cette réforme !