Communiqué CGTR- Finances : "Attaque de la DRFIP sur l'indexation des primes du personnel hospitalier"

La CGTR-Finances publiques s'insurge contre les décisions annoncées par la Direction régionale des Finances publiques de La Réunion à l'encontre du régime indemnitaire des personnels hospitaliers .



Dans cette période de forte mobilisation dans la Fonction publique contre les attaques du gouvernement notamment sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires (gel des salaires, hausse de la CSG, journée de carence,...), la DRFiP de La Réunion se livre à une véritable provocation vis à vis de certains salariés du secteur public. C'est inacceptable !



Par de tels agissements, la DRFiP de La Réunion s'inscrit délibérément dans la guerre déclarée par le gouvernement contre les agents publics, et plus généralement contre le monde du travail. L'administration des Finances publiques aurait mieux à faire en mettant les moyens nécessaires pour combattre le banditisme fiscal à La Réunion, plutôt que de s'acharner sur le revenu des salariés.



La CGTR- Finances publiques exige le maintien de l'indexation sur toutes les primes et prestations des agents de la fonction publique hospitalière à La Réunion.



La CGTR-Finances publiques apporte tout son soutien aux personnels hospitaliers et à leurs représentants pour faire barrage aux régressions salariales initiées par la DRFiP de La Réunion.



Elle appelle tous les agents de la Fonction publique à la plus grande vigilance, et à se mobiliser massivement contre toute attaque sur leur rémunération.



Pour la CGTR-Finances publiques

La secrétaire départementale

Stéphanie CADET





