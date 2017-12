Communiqué CGTR Éduc'action : La grève des personnels "massivement" suivie au collège Adrien Cerneau

Souffrance au travail - Désorganisation éducative : Grève très suivie au Collège Adrien Cerneau. Le rectorat doit enfin agir !



La grève des personnels du collège Adrien Cerneau a été massivement suivie à 86,5% pour les enseignants et à 33,3% pour les administratifs, preuve s’il en est, du profond malaise des personnels. Et encore, ces forts taux de grévistes n’incluent pas les personnels actuellement en congé de maladie pour souffrance au travail.



La souffrance au travail est prégnante, elle génère de la détresse psychologique sur bon nombre de personnels et impacte directement sur l’organisation et le fonctionnement des services.



Ce climat particulièrement délétère n’est bien sûr pas sans conséquence sur la scolarité des élèves et cela nous interpelle d’autant plus !



Le collège Adrien Cerneau portait jusque là de très nombreux projets et actions et se faisait remarquer par son dynamisme. Est il normal que des projets constructifs dans le parcours éducatif des élèves soient laissés à l’abandon, ignorés, démontés ? Que des enseignants qui émettent le souhait de s'impliquer dans la continuité de leur projet d'établissement ou de leur contrat d'objectif soient reniés dans leurs besoins, leurs demandes et soient systématiquement découragés? Les élèves du collège ont le droit au meilleur en matière d’éducation et pas une scolarité bradée et au rabais.



Il y a urgence à retrouver un fonctionnement normal. Il y a urgence à mettre un terme à cette dérive dont la responsabilité incombe entièrement au chef d’établissement car ce manque de communication et cette absence totale de politique en matière de gestion et de coordination des équipes ne feront qu'accroître un malaise déjà alarmant !



Une chose est sure : le pacte de confiance entre les personnels et le chef d’établissement est brisé tant ce dernier est dans le déni et la provocation permanente.



Désormais , le rectorat doit prendre toutes ses responsabilités et agir enfin sans plus tarder



Assez de bla bla , mais des actes concrets !!!



Les personnels sont en droit d’attendre du recteur une réponse claire dans les meilleurs délais.



Rien ne serait pire que d’aller vers un pourrissement de la situation !



On ne peut plus continuer ainsi et ce dans l’intérêt des personnels et de l’ensemble de la communauté éducative. NP Lu 97 fois





