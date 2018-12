CGTR: Des salariés mobilisés dans la Zac Canabady pour dire "stop à l’esclavage moderne"

A l'appel de la Fédération CGTR Commerce, Distribution et Services, des salariés du secteur sont en grève ce jeudi pour faire valoir ses revendications suivantes : un 20 décembre férié, chômé et payé, 32h de travail hebdomadaire pour un emploi pour tous, un SMIC à 1800 €, une augmentation générale des salaires de 300 €. Ils sont mobilisés au niveau de la Zac Canabady, à Saint-Pierre.



"Nous disons stop au monopole de quelques personnes à la Réunion, stop aux ententes entre grandes surfaces pour encore plus de profit, stop à la précarité, stop à l’esclavage moderne, stop aux marges aberrantes pratiquées par les grandes surfaces, stop à la banalisation du travail le dimanche", indique Georges Caro, le secrétaire général.