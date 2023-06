Communiqué CGT DEETS 974 : "Il appartient à notre directrice de protéger nos collègues"

La CGTR demande à la directrice de la DEETS de prendre officiellement position après les accusations portés par Patrick Verguin et son avocat lors de la récente audience au tribunal correctionnel. L'organisation syndicale dénonce un "mépris du service public" et des "affirmations mensongères proférées contre les services de l’Inspection du travail de la Réunion". Par CGTR - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 16:34

Le communiqué :



Lors de la période dite de « confinement » survenue durant la sombre crise Covid 19 en 2020, certains patrons, déclarant être en activité partielle pour bénéficier de l’aide de l’Etat aux fins de régler les salaires des travailleurs devant demeurer confinés, en ont profité pour faire malgré tout travailler les salariés… en se fourrant dans les poches l’argent public qui aurait dû servir à rémunérer ces derniers dans l’attente de la reprise du travail.



Les agents de le DEETS de la Réunion ont notamment eu à mener des investigations pour débusquer ce type d’embrouille. Parmi les procédures initiées, l’une concernait un responsable d’agences immobilières. Constats effectués, nos collègues ont relevé les infractions et ont transmis le procès-verbal au Parquet.



L’audience, s’étant déroulée il y a quelques jours, et, comme rapporté par la presse, a vu l’employeur et son conseil se fourvoyer en propos consternants contre l’administration, notamment contre les services de l’Inspection du travail de la Réunion, accusant nos collègues d’avoir usé de « méthodes de cow-boys », sous entendant qu’ils auraient également organisé une forme de séquestration des salariés ayant été auditionnés.



Les fonctionnaires ont connu pire comme insulte et diffamation, et la déclaration s’est effectuée lors de l’audience, couverte par une liberté d’expression étendue. Toutefois, ces propos, venant d’un aristocrate local ayant prospéré dans l’immobilier, méritent une réaction de la part de la responsable de notre administration qui ne peut décemment accepter que l’honneur de fonctionnaires ayant accomplis leur mission et constaté des infractions soit remis en cause par un prévenu au parcours et au profil particulièrement douteux.



Il appartient par conséquent à notre directrice de protéger nos collègues tout en rappelant leur intégrité aux usagers pour lesquels ils assurent un service public.



Nous demandons à Damienne Verguin, directrice de la DEETS de la Réunion, de faire une déclaration publique pour condamner les propos tenus par Patrick Verguin, responsable du groupe CITI IMMOBILIER, ainsi que de son conseil, Maître Julien Barre, pour leur mépris du service public et les affirmations mensongères proférées contre les services de l’Inspection du travail de la Réunion.