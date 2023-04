Communiqué CGSS : Un nouveau téléservice disponible pour les employeurs

« Comment transmettre rapidement les pièces justificatives demandées par la CGSS pour l’étude du dossier d’indemnités journalières de mon salarié ? » Par N.P - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 14:47





Ce téléservice est destiné aux entreprises qui veulent transmettre des pièces justificatives pour le traitement des indemnités journalières de leurs salariés.



C’est la fin des envois de courriers papiers ou de pièces jointes par mail !



Ce téléservice permet un traitement plus rapide et sécurisé de l’envoi de justificatifs. Vous pourrez vous assurer de la réception du document grâce au suivi des transmissions en ligne.



Par exemple, vous pourrez joindre l’extrait d’acte de naissance demandé par votre CGSS. Il sera automatiquement enregistré sur le dossier de votre salarié dans l’heure.



Pour accéder au service en ligne, vous devez soit être inscrit sur



Vous voulez en savoir plus ? Inscrivez-vous au prochain webinaire organisé par la CGSS de la Réunion en



Vous pouvez également visionner le tuto local tourné et produit à la CGSS ! (



