CGSS: Un dispositif d'indemnisation exceptionnelle pour les particuliers employeurs, les structures mandataires, et les salariés à domicile

Un dispositif d'indemnisation exceptionnelle pour les particuliers employeurs, les structures mandataires, et les salariés à domicile

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité des salariés à domicile et des particuliers employeurs d’Outre-Mer, un dispositif d’indemnisation exceptionnel est mis en place par le gouvernement pour accompagner les employeurs en difficulté et soutenir ce secteur. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 16:29 | Lu 2031 fois

La mise en place d’un formulaire en ligne pour l’indemnisation à 80% des heures prévues et non travaillées de mars, d’avril, de mai, de juin et de juillet.



Les particuliers employeurs, les structures mandataires et les salariés à domicile pourront, bénéficier du dispositif d’indemnisation exceptionnelle pour les périodes de mars, d’avril, de mai, de juin et de juillet. Cette indemnisation correspond à 80% du montant net des heures prévues et non réalisées. Le montant de l’indemnisation n’est pas soumis à prélèvement social et n’ouvre pas de droit au crédit d’impôt.



Pour cela, les particuliers employeurs et les structures mandataires doivent réaliser leur demande sur un formulaire en ligne pour chaque période et pour chaque salarié concerné. Le formulaire en ligne sera disponible le 27 juillet sur le site de l’Urssaf.

Une copie du RIB et de la pièce officielle d’identité sera nécessaire pour permettre la prise en charge de la 1 ère demande. Pour bénéficier de l’indemnisation exceptionnelle, l’employeur devra être à jour de ses obligations déclaratives.



Les étapes de traitement des demandes d’indemnisation



Chaque demande d’indemnisation pour chaque période concernée fait l’objet d’analyses et de contrôles.



Si la demande est conforme, l’employeur ou la structure mandataire recevra, sous 8 à 10 jours, un courriel de confirmation. Le remboursement du montant de l’indemnisation sera opéré, sous une quinzaine de jours sur le compte bancaire renseigné par l’employeur ou la structure mandataire.



Si la demande est non conforme (erreurs de saisie, absence des pièces justificatives), la demande est rejetée. Dans ce cas, l’employeur ou la structure mandataire peut saisir de nouveau le formulaire en corrigeant les éléments erronés ou manquants.



En cas d’existence de dette, le montant de l’indemnisation lui sera affecté en priorité. Dans cette situation, l’employeur, ou la structure mandataire, qui aura fait une demande, ne recevra pas le montant de l’indemnisation mais devra néanmoins verser le montant de l’indemnisation au salarié.



En cas de nouveau rejet, une réclamation peut être formulée à la CGSS Réunion pour un réexamen individuel.



Un accompagnement des utilisateurs dans leurs démarches



Les particuliers employeurs seront destinataires d’un courrier leur présentant le dispositif d’indemnisation. Une brochure pédagogique détaillant les différentes étapes de la démarche a été jointe au courrier. Les structures mandataires seront informées par courriel de la mise en place de la mesure et de ses modalités.



Toute les équipes de la CGSS Réunion sont mobilisées pour accompagner les utilisateurs et répondre à leurs questions par téléphone au 3957 (*0,12 €/ min + prix d’un appel) ou par courriel sur l’adresse suivante : indemmnitecovid.reunion@urssaf.fr

Toute l’information est également accessible sur le site internet de la CGSS Réunion www.cgss.re



