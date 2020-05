Société CGSS: À partir du 11 mai, l'accueil se fera sur rendez-vous téléphonique Dès le 11 mai 2020, la CGSS de La Réunion lance pour ses assurés, cotisants et retraités : L’accueil sur rendez-vous téléphonique.

Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 15:59 | Lu 102 fois





L’objectif est de faciliter vos démarches et de répondre à vos besoins de manière simple et efficace sans que vous n’ayez besoin de vous déplacer, tout en assurant votre sécurité et celle de nos agents, et limitant ainsi tout risque sanitaire.



Le rendez-vous téléphonique



Dans la plupart des cas, vos demandes peuvent être traitées par téléphone et vous n’aurez pas à vous déplacer. Vous pouvez prendre un rendez-vous :



- En ligne sur :



-

-

-



- Par mail :



Pour les Travailleurs Indépendants :

Pour les Agriculteurs :

Ce service est gratuit et accessible 7j/7 et 24h/24.



- Par téléphone au :



- 36 46 (1) Pour un rdv avec un conseiller "Assurance Maladie" – accessible de 10h30 à 17h30, du lundi au vendredi

- 39 60 (1) Pour un rdv avec un conseiller "Assurance Retraite" – accessible de 8h à 12h et de 13h à 15h, du lundi au vendredi

- 39 57 (2) Pour un rdv avec un conseiller "URSSAF" – accessible de 8h à 12h et de 13h à 15h, du lundi au vendredi

- 36 98 (3) Pour un rdv avec un conseiller TI - accessible de 8h à 12h et de 13h à 15h (appel gratuit)

0262 40 33 25 (3) pour un rdv avec un conseiller Protection Sociale Agricole



En déposant une demande écrite sur papier libre dans l’une de nos boites aux lettres présentes sur nos sites d’accueil habituels. Merci d’indiquer vos nom, prénoms, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale ou numéro de cotisant et l’objet de votre demande de rendez vous (en une ou deux lignes maximum).

Nous nous engageons à vous recontacter dans les 48h (jours ouvrés).



Pratique et efficace, le rendez-vous téléphonique c’est l’assurance d’être appelé à l’heure et au jour fixés ; vos démarches sont plus faciles et votre conseiller traite plus efficacement votre dossier !



"ATTENTION" : Lorsque la CGSS vous appelle, le numéro qui s’affiche est 36 46, 39 60, 39 57 ou Numéro Masqué.

(1) Service 0,06€/min + prix appel (2) Service 0,12€/min + prix appel (3) Service gratuit + prix appel





Précision Accueils Physiques :



