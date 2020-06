Social CFTC du CHU Sud : "Notre combat est le votre, nous sommes tous concernés"

En écho à l’appel à la grève du national, la CFTC du CHU Sud invite à suivre massivement le mouvement de grève du 16 juin 2020 dans la Fonction Publique Hospitalière couvrant l’ensemble des personnels. Dans le cadre du plan SEGUR ( rapport qui sera rendu fin Juillet 2020), la CFTC revendique : Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 10:30 | Lu 171 fois

- Versement de la prime COVID de 1500 € à tous les hospitaliers,

- Revalorisation des salaires : 300 euros,

- Un passage du grade Aide-soignant (AS – AMP- Auxiliaire Puer) en catégorie B,

- L’augmentation du coefficient géographique pour la Réunion,

- L’évolution des modes de financement des établissements de santé,

- Maintien de l’indemnité de vie chère pour tous les agents en formation au-delà de 52 jours,

- La fin des P.R.E,

- La réouverture des lits fermés avant le COVID,

- La mise en place d’un véritable plan de promotion interne,

- Une évolution de carrière jusqu’à la retraite,

- La titularisation des contractuels de plus de 3 ans,

- La pérennisation des postes de contractuels de plus d’un an,



Notre organisation syndicale souhaite un service public de qualité afin de donner des soins de qualité à la population réunionnaise, et appelle à la grève tous les hospitaliers de La Réunion.

La dégradation des conditions de travail matérielles et humaines augmentent la désaffection des soignants pour l’hôpital. Le COVID 19 fut une expérience sans précédent et le manque de moyens de protection face au risque omniprésent génère du stress supplémentaire que nous ne cessons d’alerter dans la rubrique des RPS (Risques Psychosociaux).



Nous continuons à nous battre contre les mesures mises en œuvre dans le cadre du Plan de Retour à l’Equilibre qui conduisent notre CHU à :



- Réduire les effectifs,

- Fermer des lits,

- Transférer des activités voire des services,

- Augmenter les temps et plages de présence,

- Accroitre la flexibilité (rappels sur les repos de plus en plus fréquents),

- Difficultés accrues pour l’octroi des congés,

- Augmentations d’heures supplémentaires,

- Non respect des cycles de travail,

- Difficultés voire impossibilités de remplacer les absences,

- Organisations à flux tendus.



Nous demandons le maintien de l’activité du laboratoire de biologie moléculaire au Sud. Le dépistage massif de la dengue et du Covid 19 doit être fait AUSSI au Sud.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur