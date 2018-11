Gilets Jaunes CFTC Education: Les conditions pour une réouverture des écoles ne sont pas réunies



La CFTC Education considère que cette fermeture était nécessaire.



Concernant une possible réouverture ce lundi, la CFTC Education doute qu’elle puisse avoir lieu. En effet, tant que les mouvements de blocage continueront tant sur les axes principaux que secondaires, les conditions d’accueil, de sécurité et d’hygiène ne seront pas réunies et les établissements scolaires ne pourront fonctionner.



Plusieurs facteurs devront être réunis avant la réouverture des établissements : Les transports scolaires devront être en mesure de fonctionner

Les personnels devront être en mesure de rejoindre leur poste : pour cela, il faudra que les routes soient libérées et que le carburant soit disponible sur l’ensemble du département.

Les cantines et réfectoires devront être réapprovisionnés.



Sans ces conditions nécessaires, les risques pris seraient trop important pour la sécurité des enfants. Aussi, la CFTC Education demande à Monsieur le préfet de maintenir les établissements scolaires fermés tant que les blocages dureront.





