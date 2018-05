Communiqué CFDT: "Tous ensemble défendons notre pouvoir d'achat" La Cfdt Santé a déposé un préavis de grève illimitée à compter de vendredi pour tous les hôpitaux. Un mouvement motivé par la suppression de l'indexation sur les primes. Voici le communiqué :





La CFDT appelle donc tous les syndicats de tous les Hôpitaux à se regrouper pour se mobiliser contre la perte annoncée de votre pouvoir d’achat ? Les primes concernées sont notamment :



-Prime de service

-Indemnité de sujétion spéciale

-Prime de sujétion spéciale AS/AMP

-NBI

-IFTS et prime de technicité ingénieurs

-Supplément familial de traitement



Comme en 2014, la CFDT relance une pétition sur ce sujet :



En toute responsabilité, tous ensemble contre la baisse de votre pouvoir d’achat et la casse du Service Public ! Sur ce sujet, la CFDT a déposé un préavis de grève illimitée pour tous les établissements publics de Santé à la Réunion à partir du vendredi 11 mai 2018.



