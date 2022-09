A la Une .. CFDT : Les agents médico-techniques et les contractuels du CHU attendent toujours leur dû

Dans un courrier adressé au directeur général du CHU, la CFDT Santé Sociaux demande que les accords du Ségur de la Santé soient mis en pratique pour les agents médico-techniques. Les titulaires n'ont toujours pas été reclassés en agents de la fonction publique hospitalière de catégorie A. Le syndicat dénonce également le fait que les contractuels soient toujours moins rémunérés que les titulaires. Par Maxime Bonnet - Publié le Samedi 10 Septembre 2022 à 10:51

Alors que le décret qui fait des agents médico-techniques des fonctionnaires de catégorie A date de janvier 2022, le CHU n'a toujours pas appliqué cette décision. Une situation que dénonce la section locale de la CFDT Santé sociaux. Pourtant, D'autres établissements de santé publique ont déjà mis en place cette nouvelle réglementation, notamment le CHOR.



"Depuis sept mois, les agents attendent cette reconnaissance. L'argent est là mais on ne nous donne pas de date pour basculer ces agents vers la catégorie A. On a vu que pour les infirmiers et les autres corps de métier cela s'est fait dans les deux mois qui ont suivi la publication du décret", détaille Expédit Lock-Fat, secrétaire général de la branche santé du syndicat.

Plusieurs centaines de personnes impactées



Le terme "agent médico-technique" regroupe notamment les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoires ou les diététiciens. Bref, toutes les petites mains qui aident au quotidien les soignants dans leur travail. Plusieurs centaines de personnes sont impactées. "Certains corps de métier sont plus petits, mais les techniciens de laboratoire ou les préparateurs en pharmacie représentent une part importante des effectifs", ajoute Expédit Lock-Fat.



"Il y a un manque de moyens pour suivre les différents protocoles. On nous dit qu'il y a un problème de logiciel, mais les RH du CHU manquent de moyens pour répondre à ces nouvelles règles. Il faut aussi comprendre que cela pénalise les agents qui ont eu de l'avancement durant cette période, car elle est toujours comptée en catégorie B. Cela impacte aussi les personnes proches de la retraite, car ce sont les six derniers mois qui servent à calculer leurs pensions", poursuit le syndicaliste.

Des contractuels toujours moins payés que les titulaires



De plus, le Ségur de la Santé avait également acté que les contractuels seraient rémunérés comme les titulaires, là encore rien n'a pour l'instant été fait. "On parle de sommes pouvant aller jusqu'à 300 euros mensuels. Ce n'est pas rien. Et là encore cela concerne plusieurs centaines de personnes", explique Expédit Lock-Fat.



Le syndicat demande donc au CHU un rattrapage rétroactif des salaires des agents et un nouveau calcul pour les agents ayant reçu de l'avancement dans cette période.