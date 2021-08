CFDT : L'obligation vaccinale est "un défi sanitaire qui n'est pas sans conséquences"

Les notes de service concernant la mise en œuvre de l’obligation vaccinale des personnels médicaux et non-médicaux des établissements de santé de la Réunion, sont parues conformément à la loi du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire.



La Fédération CFDT Santé-Sociaux rappelle qu’elle n’a pas vocation à commenter des mesures de santé publique.

Néanmoins, elle comprend la défiance de certains professionnels vis-à-vis de cette obligation vaccinale.

Elle sait que les soignants avaient dû affronter le début de cette épidémie sans équipement de protection individuelle et elle l’a dénoncé.

De même, les soignants ont été obligés de venir travailler alors qu’ils étaient Covid plus et elle l’a dénoncé.



La Fédération a rappelé tous ces points dans un courrier adressé le 12 juillet 2021 au Ministre des Solidarités et de la Santé en lui demandant de veiller à ce qu’aucun agent ne subisse aucune perte de salaire.



Par ailleurs, nous dénonçons les menaces de sanction, pouvant aller jusqu’au « licenciement déguisé », pour les personnels qui n’auront pas communiqué leur certificat de vaccination avant le 15 octobre 2021.



L’heure n’est pas à la stigmatisation des professionnels qui ont toujours répondu présent sans faillir depuis le début de la crise sanitaire.



Pour la CFDT Santé Sociaux Réunion, cette contrainte de l’obligation vaccinale est un réel défi sanitaire qui n’est pas sans conséquences.



La CFDT ne peut envisager une fermeture de lits ni de services pour pallier au manque de personnel prévisible à partir du 15 octobre 2021, les établissements de santé ne pourront pas se passer d’une partie de son personnel.