Communiqué CFDT-EPSMR: "Nou lé pa plis mé nou lé pa moin, donn’ sét y ar vien à nout’ psychiatrie St-Pol !"





L’URGENCE D’UN RATTRAPAGE DE LA DOTATION FINANCIÈRE POUR L’EPSMR.



- Au vu des inégalités existantes et la sous dotation entre les régions Métropole et la Réunion, des écarts qui vont de 3200 euros par patient à14 500 euros dans l’Indre (source les Échos).



La CFDT- EPSMR demande à la l’ARS une politique plus soutenue pour la santé mentale Réunionnaise à savoir :



- Renforcer en urgence de la dotation prévue pour l’EPSMR pour rattraper les inégalités territoriales existantes pour que la psychiatrie réunionnaise ne soit plus "le parent pauvre de la santé".

- Renforcer les dispositifs pour lutter contre les tentatives de suicides d’enfants/ados/jeunes.

- Mettre en place une vraie politique de prévention et de repérage précoce des pathologies.

- Développer une politique de réhabilitation psychosociale sur le territoire.

- L’urgence d’une structure adaptée pour les détenus hospitalisés en psychiatrie.

- Mettre en place des actions nouvelles pour lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale....etc. Saint-Paul le lundi 16 juillet 2017.

Le secrétaire de la CFDT-EPSMR

Willy GOVINDAMA Dans le cadre du comité de pilotage de la psychiatrie, une feuille de route a été présentée par la Ministre de la Santé Agnès Buzyn le jeudi 28 juin 2018. "Ces travaux ont démontré qu’historiquement trois régions sont sous dotées financièrement : Le Centre-Val-de-Loire, le Pays de la Loire et l’Océan Indien". Selon l'OMS, 1 personne sur 4 est touchée par des troubles psychiques à un moment de sa vie.- Au vu des inégalités existantes et la sous dotation entre les régions Métropole et la Réunion, des écarts qui vont de 3200 euros par patient à14 500 euros dans l’Indre (source les Échos).La CFDT- EPSMR demande à la l’ARS une politique plus soutenue pour la santé mentale Réunionnaise à savoir :- Renforcer en urgence de la dotation prévue pour l’EPSMR pour rattraper les inégalités territoriales existantes pour que la psychiatrie réunionnaise ne soit plus "le parent pauvre de la santé".- Renforcer les dispositifs pour lutter contre les tentatives de suicides d’enfants/ados/jeunes.- Mettre en place une vraie politique de prévention et de repérage précoce des pathologies.- Développer une politique de réhabilitation psychosociale sur le territoire.- L’urgence d’une structure adaptée pour les détenus hospitalisés en psychiatrie.- Mettre en place des actions nouvelles pour lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale....etc. Saint-Paul le lundi 16 juillet 2017. NP Lu 127 fois





Dans la même rubrique : < > Le cinéma de l'Océan indien disponible en SVOD Le CHU de La Réunion est certifié pour la sécurité et la qualité de la prise en charge de ses patients