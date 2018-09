A la Une . CFDT CGSS: "Les gens se déplacent et on leur dit qu’il faut appeler pour prendre rendez-vous"





Le 14 septembre dernier, la direction de la CGSS



Une décision prise par la direction, "pour faire place à plus de dématérialisation" et qui "fragilise les personnes précaires" déplore la CFDT. "Nous recevions pas mal de personnes en grande détresse dans cette antenne. La transférer à Saint-Pierre ne réglera pas tous les problèmes car la structure de Saint-Pierre ne possède pas les moyens suffisants pour accueillir comme il se doit le public", explique le syndicat.



Ce dernier assure que cette bascule va générer "encore plus de problèmes", parlant même de "mise à l'écart de la population". "Ce sont les mêmes personnes, les plus précaires, qui seront encore plus fragilisées. Nous avons deux fois plus de précarité et d'illettrisme qu'en métropole, et la direction pendant ce temps n'a fait qu'appliquer une politique nationale qui n'a rien à voir avec notre environnement", regrette la cellule syndicale.



Si le syndicaliste interrogé ne se dit pas opposé au processus de dématérialisation des services, il trouve que son introduction est encore trop "prématurée", alors que le public au contraire est à la recherche "de plus de proximité". "Avec cette dématérialisation des services précipitée, on touche même à notre coeur de métier, à savoir le service public. Une grande partie de la population est mise de côté".



Le public mais aussi les agents contractuels de la Sécu subissent selon lui de plein fouet cette réorganisation. "Les gens se déplacent et on leur dit qu’il faut appeler pour prendre rendez-vous. C'est soi-disant pour améliorer la qualité du traitement, mais il y a tellement de demandes que celles-ci ne sont plus forcément traitées en temps et en heure. Au lieu d'aider les gens, on les enfonce encore plus", termine-t-il amèrement. La fermeture de l'accueil de l'antenne CGSS de Saint-Louis, transférée à Saint-Pierre a été très commentée ces derniers jours. Si du côté de la direction on parle d'une "évolution des usages en matière de service public", les syndicats, en premier lieu la CFDT, dénoncent une "casse sociale".Le 14 septembre dernier, la direction de la CGSS avait adopté de nouvelles modalités d'accueil dans le Sud pour dit-elle, offrir un accueil "plus efficace et mieux adapté aux besoins de la population". Un espace multiservices a en effet été ouvert pour la réalisation, seule ou accompagnée par des agents d’accueil polyvalents, des démarches simples des assurés.Une décision prise par la direction, "pour faire place à plus de dématérialisation" et qui "fragilise les personnes précaires" déplore la CFDT. "Nous recevions pas mal de personnes en grande détresse dans cette antenne. La transférer à Saint-Pierre ne réglera pas tous les problèmes car la structure de Saint-Pierre ne possède pas les moyens suffisants pour accueillir comme il se doit le public", explique le syndicat.Ce dernier assure que cette bascule va générer "encore plus de problèmes", parlant même de "mise à l'écart de la population". "Ce sont les mêmes personnes, les plus précaires, qui seront encore plus fragilisées. Nous avons deux fois plus de précarité et d'illettrisme qu'en métropole, et la direction pendant ce temps n'a fait qu'appliquer une politique nationale qui n'a rien à voir avec notre environnement", regrette la cellule syndicale.Si le syndicaliste interrogé ne se dit pas opposé au processus de dématérialisation des services, il trouve que son introduction est encore trop "prématurée", alors que le public au contraire est à la recherche "de plus de proximité". "Avec cette dématérialisation des services précipitée, on touche même à notre coeur de métier, à savoir le service public. Une grande partie de la population est mise de côté".Le public mais aussi les agents contractuels de la Sécu subissent selon lui de plein fouet cette réorganisation. "Les gens se déplacent et on leur dit qu’il faut appeler pour prendre rendez-vous. C'est soi-disant pour améliorer la qualité du traitement, mais il y a tellement de demandes que celles-ci ne sont plus forcément traitées en temps et en heure. Au lieu d'aider les gens, on les enfonce encore plus", termine-t-il amèrement.

NP Lu 236 fois





Dans la même rubrique : < > Opération délicate pour redresser le majestueux banian de l'Anse des Cascades Que se cache-t-il dans nos aliments ? Âmes sensibles s'abstenir