Communiqué CEVIF : Grand débat "Femmes victimes : de la plainte à la justice" mardi 22 novembre prochain

Communiqué du CEVIF : Par N.P - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 11:23

Ci-joint le déroulé du grand débat "Femmes victimes: de la plainte à la justice" de ce mardi 22 novembre à Château MORANGE 17h-20h qui se tient dans le cadre de la semaine internationale de la Justice Restaurative - partenariat Antenne Réunionnaise de l'Institut de Victimologie (ARIV) et Institut Français de Justice Restaurative (IFJR). La soirée sera animée par Thérèse BAILLIF - Présidente d'honneur et fondatrice du CEVIF. Jérémy GODERON - Référent VIF de la Police Municipale de St Paul. Maître Valérie YEN PON Océanne LABURRE et Emilie LE PORT, Coordinatrices Justice Restaurative à La Réunion. à 18h Diffusion du film " Je ne te voyais pas" 75' F.KOLHER 🎬

Un débat: des professionnels pour répondre à vos questions 🎤

Un café ou un thé vous sera servi ☕ Pour toute demande d'information, veuillez contacter le CEVIF tél 0262 41 80 80.