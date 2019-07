Courrier des lecteurs CETA, c’est plus fort que toi !

"Le permafrost, ou pergélisol, fond 70 ans plus tôt que prévu, et c’est une catastrophe ! ». Cette information, issue du Site Novéthic, est relayée, au cours de son magistral discours à l’Assemblée Nationale par François Ruffin, député FI, lors du vote de ratification (ou non) du CETA (Traité canado-européen de libre-échange). Elle provient d’une étude réalisée par les chercheurs de l’Université de Fairbanks, en Alaska. Le dégel complet était prévu en 2090 : il semble qu’il soit déjà obtenu... Le pergélisol contient du carbone et du méthane. En fondant, il libère de grandes quantités de ces gaz à effet de serre (GES), accélérant le dérèglement climatique.



Cette fonte accélérée est sous-tendue par la « chaleur » des étés boréaux. Le Professeur Romanovsky, professeur de géophysique et co-auteur de l’étude affirme que le climat n’a jamais été aussi chaud depuis 5000 ans. Les étés dans les îles arctiques canadiennes ont été singulièrement chauds entre 2003 et 2016 avec des indices de dégels moyens supérieurs à 150 % de la normale de 1979 à 2000. Conséquence, un affaissement de 90 centimètres du sol.



Le pergélisol, en fondant, libère des gaz à effet de serre. Il contient deux fois plus de carbone que l’atmosphère. Or les projections les plus alarmistes du GIEC n’incluent pas la libération des GES à partir du pergélisol.



Et ce n’est pas fini. En Sibérie, lorsque le pergélisol fond, il relâche des bulles de méthane qui explosent, provoquant des cratères de 70 mètres de profondeur. Or le méthane est un gaz à effet de serre 20 à 25 fois plus important que le CO2.



Dans le même temps, à Alert, la ville habitée la plus au nord, à 920 km du Pôle Nord, on enregistrait un record de température le 16 juillet à 21°C. Ce qu’a également relaté François Ruffin. Et, tout benoîtement, l’Assemblée Nationale s’apprête à ratifier sans discussion possible le texte du CETA dès mardi 23 juillet. Enfin, l’Assemblée Nationale… Plutôt les seuls députés godillots de LaREM, majoritaires, alors que l’ensemble de la classe politique d’opposition, phénomène rare, est vent debout contre cette ratification. Pour diverses raisons, mais les plus exemplaires d’entre elles sont issues du discours de François Ruffin : s’adressant aux godillots, « Vous n’êtes pas au service des Français ou de l’Europe. Vous êtes au service des lobbies » (…) « Et le chef lobbyiste, je peux le nommer : Jason Langrish, qui préside la Table Ronde de l’énergie à Toronto, c’est-à-dire qu’il est le chef du lobby pétrolier ! » Donc chef destructeur de la forêt boréale en Alberta, près du Lac d’Athabasca, avec les schistes bitumineux exploités sur plus de 30000 km2. Le pétrole le plus destructeur pour l’environnement. « Vous êtes seuls. Avec le Médef, Alcan, Rio Tinto, Lafarge, Total, et Monsanto. » Belle compagnie !

Et avec cela, ce gouvernement prétend faire de l’écologie en signant des accords commerciaux transatlantiques délétères pour le climat ? Mais c’est un gouvernement qui devrait être traduit devant le Tribunal Pénal International pour crimes écologiques contre l’Humanité. Rien de moins. Il serait intéressant d'avoir les noms des députés et sénateurs qui voteront ce traité, dans quelques années nous pourrions de la même manière leur coller un procès pour ce crime. Cet émouvant discours de François Ruffin n’est que la voix de la raison, que bien sûr aucun député godillot n’entendra, perchés qu’ils sont dans leurs certitudes, aux ordres d’un gouvernement autiste. Quand on pense que c’est l’Europe qui impose le CETA... L’Humanité est sur la voie de l’extinction. Bruno Bourgeon, Porte-parole d’AID Lu 143 fois





