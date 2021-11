Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION CESER : Assemblée Plénière du 3 novembre 2021 Ce mercredi 3 novembre s’est tenue l’assemblée plénière du CESER, Conseil Économique Social et Environnemental Régional en présence de l’ensemble des membres du CESER, de son Président, Dominique VIENNE, du Conseiller Régional, Wilfrid BERTILE, de la Présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO, du SGAR, Pascal GAUCI et du Préfet de La Réunion, Jacques BILLANT.





Cette Assemblée Plénière est l’occasion de présenter à la nouvelle Présidente de Région les travaux des Commissions thématiques en lien avec les commissions sectorielles du Conseil Régional.

Autres points à l’ordre du jour :

l’installation de nouveaux membres ;

la mise en œuvre de la démarche de démocratie locale permanente ;

la validation de la contribution « Le tourisme durable, levier d’une rente de qualité territoriale » ;

la validation du « Devoir de suite « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire de défi éducatif » ;

information sur le rapport « Enjeux et équilibres de l’économie réunionnaise pour réussir les mutations socio-économiques et territoriales ».



La Présidente de Région, Huguette BELLO, a salué le rôle précieux du CESER, « qui se distingue par la force de sa légitimité. Les avis émis permettent à la Région d’être éclairée sur les choix qu’elle fait. C’est une importance capitale, pour nous, en tant qu’élus. Le CESER s’inscrit dans le temps de la reflexion quand la Région Réunion est prise dans l’urgence.

Nous portons une ambition pour notre territoire. De nombreux défis nous attendent. Nous souhaitons engager La Réunion vers des chemins nouveaux. Nous avons besoin du CESER pour porter une réflexion sur des sujets stratégiques tels que la révolution des modes de transport, la réconciliation de notre histoire, une île de France dans l’océan Indien, ou encore la création d’une compagnie maritime régionale. »



