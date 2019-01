CES de Las Vegas : Un autre salon de l'automobile…

Bousculés par les voitures autonomes de Google, défiés par des systèmes d'exploitation venus du mobile, chahutés par l'évolution des usages du numérique, les constructeurs se doivent d'être en pointe. Pour rendre la voiture encore plus intelligente des partenariats avec les géants de l'électronique sont noués. Mercedes-LG dans les caméras, Panasonic-Toyota pour la connexion avec le domicile, ou encore Audi et le fabricant de puces Nvidia, dont les puissants processeurs, traditionnellement dédiés aux jeux vidéo ou aux smartphones, intégreront les voitures allemandes pour traiter les paquets de données reçues par les capteurs. L'autre axe de travail est de renforcer l'arsenal technologique dans les habitacles. Volkswagen a ainsi présenté un concept de Golf R Touch, au tableau de bord sans aucun bouton et où l'ensemble des informations est déporté vers trois vastes écrans tactiles. Audi dévoilera…