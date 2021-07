Communiqué CDC Habitat et LADOM réservent des logements STUDEFI aux Ultramarins venus se former en Île-de-France

CDC Habitat en Île-de-France et L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) vont faciliter ensemble l’accès au logement en Île-de-France des Ultramarins accompagnés par LADOM venant suivre dans cette région, une formation professionnelle ou une alternance. CDC Habitat, via sa marque de logements pour étudiants, STUDEFI, et LADOM ont ainsi signé un partenariat pour proposer 4.000 logements étudiants à ces personnes dans 16 villes franciliennes. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 14:51

Par la signature de cette convention, CDC Habitat en Île-de-France s’engage selon les disponibilités de ses 4.000 logements franciliens à les proposer en priorité aux bénéficiaires de LADOM. Ainsi, une personne venant d’outre-mer en Île-de-France pour suivre une formation professionnelle ou une alternance, en particulier dans les métiers de la santé ou du secteur social, aura un meilleur accès à un logement abordable, tout équipé et à proximité de son lieu de formation.



Le partenariat entre STUDEFI et LADOM agit donc comme un facilitateur et permet ainsi de sécuriser le parcours de formation des Ultramarins dont le projet nécessite de rejoindre l’Île-de-France. Or, trouver un logement, a fortiori dans les grandes métropoles, est un véritable parcours du combattant, rendu plus difficile encore par l’éloignement géographique des Ultramarins de la France hexagonale.



« Le partenariat avec STUDEFI facilitera indéniablement l’accès au logement en Île-deFrance, étape fastidieuse mais cruciale dans l’accompagnement des bénéficiaires de la formation en mobilité de LADOM », indique Marie-France Barbier, Directrice de LADOM Ilede-France/Centre-Val de Loire.



« Le marché francilien est extrêmement tendu : l’accès au logement est difficile en Île-de-France pour tous, et plus encore pour nos compatriotes ultramarins qui ne connaissent pas le marché francilien. Aussi, ce partenariat témoigne de la volonté de CDC Habitat de les accompagner dans leurs parcours de formation, en leur proposant des logements de qualité et abordables au plus près de leurs lieux d’études », déclare Eric Dubertrand, directeur interrégional de CDC Habitat Île-de-France.



À PROPOS DE CDC HABITAT



Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements gérés. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé.

En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes.

À PROPOS DE LADOM



LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) est un acteur majeur des mobilités des résidents des outre-mer au service du développement économique, social et culturel de leur territoire. Elle a pour mission originelle et prioritaire la qualification, la professionnalisation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi au travers de parcours de formation en mobilité. Ceci afin de lutter contre le chômage, véritable fléau qui frappe localement plus durement les jeunes.



En outre, depuis 2009, deux autres missions en faveur de la mobilité des Ultramarins ont été confiées à l’Agence. L’une au profit des étudiants dont la filière est saturée ou inexistante sur place et qui, pour ces raisons, souhaitent poursuivre leur parcours en dehors de leur territoire de résidence. L’autre au profit des résidents souhaitant se rendre en France hexagonale pour raisons personnelles. En moyenne, 35 000 ultramarins bénéficient des dispositifs de LADOM chaque année.



