Communiqué CDC Habitat entre au capital de la SEMAC (Réunion) pour conforter son développement

La Ville de Saint-Benoit et le groupe CDC Habitat ont conclu un protocole d’accord pour la cession des parts de la Ville de Saint-Benoit au sein de la SEMAC, Société d’Économie Mixte d'Aménagement et de Construction. Par N.P - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 10:25

La Ville de Saint-Benoit et le groupe CDC Habitat ont conclu un protocole d’accord pour la cession des parts de la Ville de Saint-Benoit au sein de la SEMAC, Société d’Économie Mixte d'Aménagement et de Construction, à l’occasion du déplacement d’Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, à La Réunion. Cette opération permettra d’engager une nouvelle dynamique pour la SEMAC, de conforter son développement et de lui apporter un support financier et opérationnel dans toutes ses opérations de construction et de rénovation.



Le groupe CDC Habitat devient actionnaire de référence de la SEMAC, à hauteur de 32,91 %, aux côtés de la Caisse des Dépôts et des collectivités territoriales. La Ville de Saint-Benoit reste au capital et au Conseil d’administration de la SEMAC, et conservera la présidence du Conseil d’Administration de la société.



Conforter un acteur clé du logement à La Réunion



La Ville de Saint-Benoit a manifesté sa volonté de céder ses actions au sein de la SEMAC à un partenaire au service de l’intérêt général, acteur reconnu du logement et disposant des compétences et expertises nécessaires pour accompagner son développement. C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Benoit et CDC Habitat ont conclu cet accord.



Grâce à cette évolution capitalistique, combinée à l’appui de la Caisse des Dépôts et des collectivités, la SEMAC poursuivra activement son soutien à l’économie locale, au bénéfice des réunionnais et réunionnaises, en maintenant une politique de développement dynamique en constructions neuves et diversifications de produits : logement social, logement intermédiaire, logement senior.... Elle pourra également accélérer le programme de réhabilitation du patrimoine existant.



Chiffres clés 2022 :



• 5 506 logements gérés soit une croissance de 10 % du parc ces 18 derniers mois

• Un patrimoine à plus de 80 % sur le territoire de la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST), essentiellement en logement social

• 292 logements mis en chantier *

• 358 logements livrés



« Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe CDC Habitat, opérateur global de l’habitat d’intérêt public, visant à accompagner les projets des collectivités en termes d’habitat pour répondre aux besoins spécifiques des habitants. La prise de participation dans le capital de SEMAC, permettra ainsi de conforter son développement aux côtés des collectivités et au service des habitants » souligne AnneSophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.



« Ce partenariat avec CDC Habitat nous permet, tout à la fois de dégager des capacités financières pour la commune pour réinvestir au profit des bénédictins, et de conserver un lien opérationnel avec un acteur majeur de l’habitat pour le territoire de la CIREST » indique Patrice Selly, Maire de Saint-Benoit.