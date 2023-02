CD11 Piton Saint-Leu : A partir du 20 février 2023, circulation alternée et chantier de nuit à prévoir en raison des travaux sur le réseau d’eau potable

Nature des travaux

L’emprise des travaux se fera sur la chaussée côté mer. Pour éviter des perturbations sur le réseau routier, l’itinéraire conseillé est d’emprunter dans le sens Nord/Sud la rue Pierre Deguigné puis le chemin de la cheminée en direction du CD11, pendant toute la durée du chantier.Pour la seconde tranche entre le temple et la rue de l’église, le TCO, maître d’ouvrage, sera également amené à réaliser des travaux la nuit de 18h00 à 5h00 sur le CD11 (pour cette phase les dates vous seront communiquées ultérieurement).Ce chantier vise à renforcer et moderniser le réseau d’alimentation en eau potable du réservoir « Piton 800 » sur la zone de Piton Bois de Nèfles à Saint-Leu et de déployer un réseau collectif d’eaux usées plus adapté à la forte poussée démographique du secteur et à une demande plus importante des résidents du territoire.Afin d’anticiper d’éventuels désagréments, les riverains seront régulièrement informés de l’avancée des travaux. La chaussée sera sécurisée après chaque intervention. Les conducteurs de deux-roues devront néanmoins redoubler de vigilance durant les prochaines semaines ou mois face à un revêtement de chaussée provisoire.