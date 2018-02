CCIRPP vs SRPP : Les discussions avancent "dans le bon sens"

"Plus rien ne s'oppose à l'arrivée de la CCIRP". Le président de la Chambre des carburants d'intérêt régional et des produits pétroliers, Mourad Guelalta, en est certain, les discussions "avancent dans le bon sens" quant à l'accès prochain aux cuves de la SRPP. "Le dialogue a été rouvert mais avec une deadline", indique-t-il.



Une réunion s'est tenue ce vendredi entre la CCIRPP, les pétroliers et le mandataire de l'autorité de la concurrence. "Tout a été mis sur la table", explique Mourad Guelalta, qui ajoute que les discussions entre les différentes parties "ont été courtoises et constructives".



Au cours de cette réunion, la CCIRPP "dans un souci de conciliation amiable" a proposé d'ouvrir un calendrier "sur 4 ou 5 mois" pour la mise ne place d'un comité de pilotage indépendant "permettant la finalisation de l'arrivée de la CCIRPP en tant que nouvel entrant".



"Tout le monde à mis de l'eau dans son vin. Quelques détails restent encore à régler mais pour moi, il n'y a plus aucun élément qui s'oppose à l'arrivée de la CCIRPP dans l'importation la distribution des produits pétroliers", poursuit-il.