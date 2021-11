Communiqué CCIR : TAK félicite Ibrahim Patel pour sa réélection

Félicitations d'André THIEN AH KOON, Maire du Tampon, à Ibrahim PATEL J'adresse toutes mes félicitations à Ibrahim PATEL pour sa réélection à la présidence de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion.

Il a tout mon soutien et celui du Conseil Municipal du Tampon pour mener à bien ses missions.

Nous lui transmettons nos vœux de réussite et nos chaleureux encouragements dans l'accomplissement de sa fonction. Homme de conviction et d'action, qui saura défendre les TPE et TPI qui connaissent des difficultés face à une concurrence très forte.