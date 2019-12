Rubrique sponsorisée CCIR : Sur le terrain pour accompagner et aider les 3 transporteurs routiers suite à l'incendie de la nuit dernière

Après l’incendie au Port qui a concerné 3 transporteurs routiers, la CCI de La Réunion leur a rendu visite ce jour pour les accompagner dans leurs démarches





Durant la nuit dernière, de mercredi à jeudi, trois transporteurs routiers de marchandises, ressortissants de la CCI de La Réunion, ont perdu leur outil de travail au Port. Ces entreprises assurent la livraison de marchandises vers de nombreux hypermarchés, supermarchés et autres magasins.



Pour l’une d’entre elles, c’est près de 10 années de sacrifices et de travail qui partent en fumée.



Ainsi, ce sont 17 camions de transport alimentaire et frigorifiques, groupes électrogènes, matériaux, pièces détachées, et divers outillages qui ont été incendiés, et plus d’une quinzaine de salariés sont concernés par ce sinistre.



Une première estimation des pertes s’élèverait à plus de 4,8 millions d’euros (matériels et produits inclus).



Le président de la CCI de La Réunion, Ibrahim Patel, a dépêché une délégation composée de Pierrick Robert, vice-président, accompagné des conseillers CCI, qui a rendu visite ce jour aux chef(fe)s d’entreprises sur le site où a eu lieu ce sinistre. Il exprime son soutien et sa solidarité à ces dirigeants en difficulté aujourd’hui et à leurs salarié(e)s et les assure de la mobilisation des services de l’institution consulaire qui restent à leur disposition pour leurs démarches.



« Nous sommes présents afin de les aider et faciliter leurs premières démarches aussi bien administratives de déclarations auprès des assurances, de la DEAL, des organismes sociaux, fiscaux, bancaires, qu’auprès de leurs donneurs d’ordres. D’autant plus que la conjoncture économique est extrêmement difficile pour les entreprises actuellement. Pour l’une de ces entreprises, c’est une perte de 80 % de son activité et des familles qui sont directement concernées par cet événement ; Elles ont en cette période de fin d’année, une activité en augmentation et elles se retrouvent maintenant anéanties »



Le président Ibrahim Patel renouvelle son soutien et sa solidarité à ces trois entreprises et invite toutes les entreprises en difficulté ressortissantes, à contacter l’espace Entrepreneuriat de la CCI de La Réunion.



Contact info 02 62 94 21 80 |conseilentreprise@reunion.cci.fr

CCIR Lu 384 fois





Dans la même rubrique : < > Grève nationale : Des perturbations dans les écoles saint-pauloises ce vendredi 6 décembre 2019 Le CSR et le compost : L’enfouissement c’est fini !