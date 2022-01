Communiqué CCIR : Soutien à l'enseigne Le Voyageur

La CCIR apporte son soutien à l'enseigne qui a vu son magasin partir en fumée ce dimanche soir à Saint-Denis. Par N.P - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 10:49

Le communiqué :



Hier rue Jean-Chatel à Saint-Denis, l'enseigne Le Voyageur spécialisée dans la maroquinerie, a vu son magasin détruit par les flammes.



La CCI Réunion apporte tout son soutien à ce chef d'entreprise afin qu'il puisse reconstruire au plus vite son commerce.



Plus que jamais en cette période difficile, les services de la CCI Réunion restent à disposition de tous les commerçants. Ibrahim Patel. Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion