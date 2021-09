A la Une ... CCIR : Ouverture des candidatures à la présidence

Les électeurs mentionnés aux articles L.713-1 à L.713-3 du code de commerce sont appelés à voter par internet, dès réception du matériel électoral, à compter du mercredi 27 octobre 2021 et jusqu’au 9 novembre 2021 à minuit pour procéder au renouvellement des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 12:24

Dépôt des candidatures



Les déclarations de candidature sont déclarées à la préfecture :

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des élections

6 rue des messageries – Saint-Denis



Le dépôt des candidatures se fera pendant les jours ouvrés (hors samedi et dimanche) :

- du jeudi 23 septembre au mercredi 29 septembre 2021, de 9h à 12h et de 14h à 16h ;

- le jeudi 30 septembre 2021, de 9h à 12 heures.



Les modalités de déclaration de candidature sont fixées aux articles R713-8 et R713-9.



Des modèles de déclarations, d’attestations sur l’honneur et de mandat sont tenus à la disposition des candidats à la préfecture.



Contact



Les candidats peuvent contacter le bureau des élections de la préfecture par voie électronique

- la composition des dossiers de candidature,

- la prise de rendez-vous en vue du dépôt des candidatures,

- l’organisation du scrutin.

