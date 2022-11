A la Une . CCIR : Les recours contre Pierrick Robert rejetés par le rapporteur public

Rien n'est encore gagné pour Pierrick Robert même si le rapporteur est allé dans son sens. Le président de la CCIR, qui était sous le coup de trois recours en annulation contre son élection déposés par Pascal Plante et Rico Vimbaye le 25 mai dernier, a vu le rapporteur public rejeter ce mardi les demandes des deux opposants au patron de la chambre consulaire. Le verdict sera connu courant décembre. Par SI - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 18:53

Pour rappel, ces recours n’avaient pas les mêmes finalités : celle de Rico Vimbaye portait sur l’annulation complète des élections de mai dernier tandis que celle de la tête de liste CPME/Medef s’attardait sur les écarts de voix constatés dans les collèges commerce et services, dénoncés par la plainte de Bruno Cohen, candidat battu à la présidence de la CCIR.



Si l’écart dans le premier collège s’était joué à quelques voix, il n’y avait pas de surprise dans le second où Théophane Narayanin (le candidat Liste Action TPE-PME de Pierrick Robert) s’était largement imposé.



D’où les recours déposés par les candidats déchus qui estimaient l’élection non-conforme. Parmi les motifs soulevés : de possibles enveloppes dérobées ou encore un matériel de vote dont plusieurs électeurs n’auraient jamais vu la couleur.





Malgré la décision positive du rapporteur public, Pierrick Robert préfère ne pas crier victoire, préférant laisser la justice aller au bout de son travail. "Je n'ai pas d'éléments à ajouter sur la décision du rapporteur public. Maintenant, on attend la décision du tribunal administratif. Nous avons commencé avec notre équipe à faire un travail en direction de l'économie réunionnaise avec un projet de mandature et l'ensemble des élus qu'ils soient de notre majorité ou dans l'opposition. C'est ce qui compte pour moi", indique Pierrick Robert.



Réponse le mois prochain.