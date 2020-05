Economie CCIR : Les comptes 2019 adoptés

A l'unanimité des membres présents, les comptes 2019 de la CCI Réunion ont été adoptés ce jeudi en assemblée générale. Un budget marqué par la sortie des deux concessions Port de Saint- Gilles et Port de Sainte-Marie et la mise en œuvre d'un "programme immobilier". Du côté des charges d'exploitation, pour la CCIR, "il s'agit de poursuivre la politique de réduction des dépenses". Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 11:05 | Lu 137 fois

La concession du Port de Sainte-Marie a été sortie du périmètre au 1er avril 2019 et celle du Port de Saint-Gilles au 1er septembre 2019. La CCI Réunion a cependant récupéré en gestion directe à cette même date les biens de reprise, à savoir les locaux commerciaux d’une valeur brute de 6 659 000€ et les loyers s’y rattachant de septembre à décembre 2019 qui s’établissent à 310 000 €.

Concernant le programme immobilier, la CCI Réunion a fait l’acquisition en fin d’année 2019 d’un ensemble immobilier dans la zone de Cambaie d’une valeur de 3 345 000 €. Le loyer annuel est de 240 000€HT.



Du côté des charges d'exploitation, l'objectif est de "poursuivre la politique de réduction des dépenses", effectuant une baisse des achats et charges externes (-810 000 euros par rapport au budget) et une baisse "significative" des charges de personnel (- 699 000€ par rapport au budget rectifié 2019 et - 2 440 000 € par rapport à 2018).



La CCIR enregistre un résultat d'exploitation positif à 74 000 euros et un résultat net à 10 865 000 euros, avec un budget de fonctionnement en 2018 de 36 733 407 € et 2019 34 178 037 € en 2019. Le résultat net retraité des cessions de foncier s’établit à 355 000€ et un fonds de roulement à 23 177 000 euros.