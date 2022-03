Communiqué CCIR : Le MEDEF et la CPME s’unissent derrière la candidature de Pascal Plante

Les élections à la présidence de la CCIR se rejouent finalement en avril prochain. "Pour accélérer les transitions sociales, digitales et environnementales nécessaires pour le développement de nos TPE, PME et ETI", le MEDEF et la CPME soutiennent la candidature de Pascal Plante, 1er vice-président de l'ancienne majorité.

Entre le 14 et le 27 avril prochain, les chefs d’entreprises réunionnais sont de nouveau appelés à élire leurs représentants à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour un nouveau mandat d’un peu moins de cinq ans. Un grand nombre de chefs d’entreprises et d’organisations professionnelles ont saisi cette opportunité pour lancer une dynamique nouvelle au sein d’une liste commune pour une gouvernance partagée à la CCI Réunion.



Le MEDEF et la CPME ont confié à Pascal PLANTE la responsabilité de conduire cette liste de rassemblement. Union de tous les acteurs : Nous avons fait le choix de nous rassembler, MEDEF et CPME, avec un élargissement à d’autres personnalités, pour redynamiser le tissu économique réunionnais.



En effet, dans des registres différents mais toujours complémentaires, l’ensemble de ces acteurs partage la volonté d’agir en proximité au bénéfice de notre territoire et de nos entreprises ; le besoin de refaire du lien. La période qui s’achève a été inédite par le rythme et l’intensité des crises : gilets jaunes, Covid-19, crise du fret et inflation, difficultés de recrutement, guerre en Ukraine et crise géopolitique, changements climatiques...



Nos craintes sont d’autant plus grandes que les fonds propres de nos entreprises sont particulièrement dégradés et qu’elles ont contracté des dettes (avec le PGE, le décalage du paiement des charges sociales…) qu’il faudra régler dans les mois et années à venir. Plus la reprise économique se fait attendre, plus la tension sur la trésorerie des entreprises grandit. Face à ces défis, la crise sanitaire a montré la force de l’intelligence collective : ensemble, nous mobiliserons les énergies et les compétences pour faire gagner La Réunion.



Unis, nous pèserons mieux dans un dialogue constructif avec les collectivités locales, l’Etat et l’Europe. Réunis, nous ferons entendre la voix des entrepreneurs nourrie par nos valeurs de liberté, de respect, d’inclusion, au bénéfice de tous et au service du territoire.



S’engager dans les transitions : Notre ambition est de représenter l'ensemble des chefs d’entreprise réunionnais avec une liste d’union de proximité, pluridisciplinaire et paritaire, pour donner un nouvel élan à notre CCI.



- Une liste d’union interprofessionnelle pour représenter 100% des entrepreneurs du territoire



- Une liste composée de femmes et d’hommes engagés au service du territoire



- Une liste de la diversité: économique, territoriale, sociale… pour représenter toute La Réunion



- Une liste de proximité pour vous accompagner sur le terrain au quotidien.



Nous nous engagerons avec force pour accélérer les transitions sociales, digitales et environnementales nécessaires pour le développement de nos TPE, PME et ETI.



Nous vous donnons rendez-vous du 14 avril au 27 avril 2022, sur www.jevote.cci.fr pour contribuer à redynamiser notre territoire et défendre vos intérêts pendant les prochaines années.



Co Signatures du MEDEF et de la CPME