CCIR : La liste de Pierrick Robert remporte les élections

Le frère de Thierry Robert succède à Ibrahim Patel à la tête de la CCIR. Le collège des industries échappe à la coalition et a été remporté par Bruno Cohen. Une assemblée générale devrait dans les prochaines heures ou les jours qui suivent élire Pierrick Robert président de la CCIR. Par NP - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 16:42





Une assemblée générale doit avoir lieu pour élire officiellement Pierrick Robert. Une nouvelle élection s'est tenue à la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion quelques mois après l'élection d'Ibrahim Patel. Sa candidature avait été invalidée pour des raisons administratives Il était devenu inéligible entre temps suite à une décision de la Cour de cassation dans une affaire autre.C'est donc Pierrick Robert qui a pris sa place à la tête d'une liste presque inchangée et qui a quasiment tout raflé comme en novembre 2021 . Bruno Cohen n'obtient que le collège "Industrie".Une assemblée générale doit avoir lieu pour élire officiellement Pierrick Robert.