La grande Une CCIR : Ibrahim Patel serait inéligible selon Myriam Boullay

Candidate à la présidence de la CCIR, Myriam Boullay affirme que l'un de ses concurrents, Ibrahim Patel, est inéligible et ne devrait pas pouvoir se présenter à l'élection. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 19 Octobre 2021 à 13:01

"Monsieur Ibrahim Patel est inéligible", affirme Myriam Boullay, candidate à la présidence de la CCIR. Elle explique : "Tout candidat doit être en activité depuis au moins de deux ans, monsieur Patel ne remplit plus ces conditions", avant d'ajouter, "il est gérant d'une société mais depuis moins de deux ans, ce qui veut dire clairement qu'il n'est pas éligible à l'élection CCI."



Elle assure que l'information lui a été confirmée par l'autorité compétente en la matière et déclare : "J'ai officiellement demandé à Monsieur préfet de le rendre inéligible." Son avocat a saisi le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion.



Myriam Boullay affirme par ailleurs qu'Ibrahim Patel et sa liste seraient actuellement inéligible. Le service des élections auraient répondu qu'elle avait raison mais que des vérifications étaient en cours.



"Je ne sais pas si c'est parce qu'il est au courant que j'allais sortir cette bombe que je fais l'objet d'attaques sur les réseaux", déplore-t-elle.