CCIR: Ibrahim Patel et 3 cadres soupçonnés de harcèlement moral

Le Président de la CCIR, ainsi que 3 cadres, sont soupçonnés d'avoir fait vivre l'enfer à deux salariés. Ils seront jugés le 3 mars prochain au tribunal correctionnel de Saint-Denis pour harcèlement moral.



Ibrahim Patel a toujours nié avoir mené la vie dure à ces deux employés entre 2012 et 2014. Or, le président de la CCIR a fait éclater ce binôme compétent pour y placer l'un de ses proches. Les employés ont subi des rétrogradations de poste, voire même des déclassements déguisés.



"Plus d'ordinateur, plus de téléphone fixe et plus de dossiers. Même la ligne de son portable est coupée", déclarent nos confrères du JIR. Les faits vont très loin dans la persécution. D'autant plus qu'au delà de ces faits, Ibrahim Patel n'a pas hésité à les dénigrer publiquement, toujours selon le JIR.