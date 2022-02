Cyclone - Batsirai CCIR : Bientôt une enquête pour évaluer les pertes et dégâts

La CCIR fait part de son soutien envers les entreprises réunionnaises touchées par les intempéries. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 10:13

Le communiqué :



La CCI Réunion tient à faire part de son soutien envers les entreprises réunionnaises touchées par les intempéries.



Les Espaces Entrepreneuriat sont à votre disposition pour tout accompagnement et formalité. Nos agents sont également disponibles et pourront se déplacer sur place si besoin.



Une enquête interviendra rapidement afin d’évaluer les pertes et dégâts auprès des chef(fe)s d’entreprise.



La CCI Réunion reste au plus près des entreprises réunionnaises pour les soutenir dans cette nouvelle crise.