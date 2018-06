CCI Réunion : Direction San Francisco pour les auditeurs en Top Management

Seize auditeurs de l’Executive MBA ICG – programme TOP Management de la CCI Réunion - s’envolent le 18 juin destination San Francisco où ils participeront jusqu’au 22 juin au séminaire "Discovery Expédition". L’occasion pour eux de découvrir, rencontrer, questionner, analyser et échanger avec des entreprises, des start up, et acteurs de la Silicon Valley, berceau de la high tech et symbole de l’inventivité américaine.



Les objectifs de ce séminaire sont nombreux. En plus d’être confrontés à d’autres visions et d’autres modes de pensées, il permettra aux participants d’élargir leurs perspectives et champs d’action et de développer leur réseau à travers des rencontres prévues avec des dirigeants et executive.



En plus de découvrir un nouvel environnement, tout au long de leur séjour, les 16 participants seront dans l’action entre travail collaboratif et "Pitch" autour d’un projet individuel, avec comme unique fil conducteur : Innover (Innovation) , Entreprendre (Entreprenariat,) Attirer (Digital Marketing).



C’est la 5ème promotion de l’Executive MBA ICG qui part en séminaire aux Etats-Unis. L’Executive MBA ICG proposé par la CCI Réunion en partenariat avec l’IFG Paris, s’adresse à des cadres dirigeants parvenus à un moment clé de leur carrière et souhaitant assumer des fonctions de direction générale. Centré sur le développement du leadership le programme s’effectue au rythme des professionnels et dure 14 mois.