A la Une ... CCI: Distribution de masques aux commerçants de Saint-Denis Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 15:57 | Lu 279 fois

En ce jour de déconfinement, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion entame sa campagne de communication auprès des entreprises. Le président de la CCIR, Ibrahim Patel, a donc distribué des masques aux des commerçants de Saint-Denis. Les associations prendront ensuite le relai dans toutes les communes, à commencer par Saint-André et Saint-Joseph cette semaine.



Les commerçants du Grand Marché affirment en avoir besoin. L'une n'en trouvait pas; un autre ne pouvait pas se permettre de payer "8 euros le masque pour toute la famille". "J'attendais donc des masques avec la CCI et je suis content d'en avoir, avoue-t-il. Chacun doit prendre ses responsabilités mais c'est vrai qu'un masque, c'est quelque chose en plus". Ce Dionysien reste malgré tout inquiet pour son commerce: "On vit du tourisme et sans touriste c'est très difficile".



Ibrahim Patel le confirme: "Nous devons être encore plus présents pour le secteur du tourisme qui est le premier touché. C'est pour cela qu'il faut consommer Réunion. Même si nous n'allons pas retrouver notre économie avant 2022, l'accompagnement de la CCI doit limiter la casse". Une situation qui signera la fin de certains commerces "que ce soit en juin ou en septembre". "C'est à partir d'aujourd'hui que le plus difficile va commencer, avec un chiffre d'affaires manquant et des consommateurs absents. Il y a les gestes barrières, tout le monde tâtonne, a peur d'un reconfinement, et c'est normal". Il rappelle que la perte totale est estimée à 76 millions d'euros et la fermeture potentielle de 3600 entreprises. "Un premier bilan sera réalisé fin mai", ajoute-t-il avant de demander à ce que le Fonds de solidarité nationale de l'État soit maintenu jusqu'à la fin de l'année.







