A la Une . CCI : Bruno Cohen annonce une liste commune avec Myriam Boulay et s'adresse aux autres candidats

Les ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion sont appelés à voter une deuxième fois en l'espace de seulement six mois. Cette fois-ci, la justice a mis hors-jeu le président en exercice Ibrahim Patel frappé d'inéligibilité, ce qui permet déjà de voir fleurir beaucoup de velléité de candidature. Parmi elles, celle de Bruno Cohen. Le chef d'entreprise annonce un rapprochement avec la liste de Myriam Boulay et appelle tous ceux qui veulent tourner la page de la "corruption" des années Patel à prendre le même train que cette liste commune. Par LG - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 15:04





Nous sommes deux opposants au système mafieux instauré par Patel depuis 2010.



Nous devons changer de paradigme économique afin de créer un nouvel élan positif ;



Nous devons en finir avec une CCI Réunion corrompue, au service de l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général.



Nous ouvrons notre liste à tous les syndicats professionnels souhaitant tourner la page Patel et Cie ; Nous ouvrons notre liste à tous les entrepreneurs indépendants, experts et audacieux."



