CCAS de Saint-Paul : appel à candidatures pour les associations

La Maire informe



Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, il est procédé au renouvellement du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Paul, lequel anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.



Administré par un conseil d’administration, le CCAS est un établissement public administratif doté d’une personnalité juridique de droit public et ainsi d’un budget propre.



En application des articles L.123-6, R.123-11 et R.123-12 du code de l’action sociale et des familles :



Ce Conseil d’Administration, présidé par la Maire, est composé à parité d’élus municipaux et de personnes nommées par la Maire parmi les personnes « participant à des actions d’animation, de prévention et de développement social dans la commune ».



Parmi ces personnes, doivent figurer obligatoirement et au minimum :



Un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et la lutte contre les exclusions ;

Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des associations familiales ;

Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département ;

Un représentant des associations de personnes handicapées du département. Lesdites associations sont les bienvenues pour candidater et proposer les personnes susceptibles de les représenter au sein du conseil d’administration du CCAS.



Elles sont invitées à adresser à Madame la Maire une liste comportant au moins trois personnes (sauf impossibilité dûment justifiée). Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.



Pour être recevables, les candidats devront concerner des personnes :



– Dûment mandatées par l’association pour la représenter, étant établi que l’association doit avoir son siège dans le département ;

– Menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune ;

– Qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au CCAS, n’entretiennent aucune relation de prestation à l’égard du CCAS ;

– Qui ne sont pas membres du conseil municipal.



Les mandats des administrateurs élus et nommés du conseil d’administration courront jusqu’aux prochaines élections municipales.



DÉLAI IMPÉRATIF



Les listes des personnes présentées par les associations concernées devront parvenir à Madame la Maire au plus tard le 22 juillet 2020, sous pli recommandé avec accusé de réception ou être remises au secrétariat de la Mairie contre accusé de réception.



Fait à Saint-Paul, le 08 juillet 2020

La Maire /Présidente du CCAS

Mme Huguette BELLO

