CASUD : campagne de stérilisation 2023

Dans le cadre de la lutte contre l'errance animale, la CASUD lance sa campagne de stérilisation animale 2023 à partir de ce lundi 13 mars 2023.



Les foyers non imposés des communes du Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et de l'Entre-Deux pourront ainsi faire stériliser gratuitement jusqu'à deux animaux (chats/chiens) mâles ou femelles, et ce dans le cadre du partenariat avec les services de l'Etat.



Les formulaires de demandes seront mis en ligne dès le 13 mars sur le site internet de la CASUD (casud.re).



Pour tout renseignement, un numéro vert est disponible : 0800 327 327