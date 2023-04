Communiqué CASUD : "Un dévoiement de l'intercommunalité à des fins politiques"

Patrick Lebreton et des élus communautaires de la majorité municipale de Saint-Joseph dénoncent une "instrumentalisation de l'intercommunalité à des fins politiciennes".



Par N.P - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 14:48

Le communiqué :



Lors de la Conférence des Maires ce vendredi 28 avril 2023, appelée à la CASUD "conseil des maires", qui est une instance institutionnelle prévue par la loi, et obligatoire dans le cas de notre EPCI, la présence d'intrus a été relevée à cette réunion formelle.



Distincte du "Bureau" composé du Président et de l'ensemble des vice-présidents, la Conférence des Maires est régie par l'article 27 du règlement intérieur de la CASUD approuvé par délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2020 : elle comprend l'ensemble des maires des communes-membres, et uniquement les maires (ou leurs représentants).



Comme d'ordinaire, le Maire de Saint-Joseph était représenté par un conseiller municipal et communautaire de Saint-Joseph, Monsieur Henri-Claude Huet.



Constatant, en début de séance, la présence de deux vice-présidents, dont celui "illégitime" et opposant municipal de Saint-Joseph, ce qui est éminemment irrégulier au vu du règlement intérieur en vigueur, le représentant du Maire de Saint-Joseph a prié le Président de la CASUD de régulariser la situation, ce qui a été catégoriquement refusé.



Dans ces conditions qui relèvent de l'incident délibérément provoqué, le représentant du Maire de Saint-Joseph a préféré quitter la séance du Conseil des Maires.



Monsieur André Thien-Ah-Koon, Président de la CASUD, a alors une nouvelle fois menacé le représentant du Maire de Saint-Joseph de retirer de l'ordre du jour les dossiers concernant la commune de Saint-Joseph, s'il s'en allait, pour punir la collectivité et ses représentants, et par voie de conséquence notre population.

Figurent notamment à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire, une garantie d'emprunt pour une opération de réhabilitation de logements sociaux dans diverses résidences sur le territoire de Saint-Joseph, ou encore les travaux de traitement des crues de la Rivière des Remparts.



Il s'agit d'un intolérable détournement de procédure, d'un scandaleux abus de pouvoir. Nous ne céderons ni aux pressions, ni au chantage.



Ce nouvel incident causé par le Président de la CASUD est une énième provocation envers la majorité municipale issue des urnes lors des élections municipales du 15 mars 2020, et une nouvelle preuve de l'instrumentalisation de l'intercommunalité à des fins politiciennes.